Bayerns Bischöfe thematisieren in Weihnachtspredigten Sorgen der Kinder

München: Bayerns Bischöfe sind in ihren Weihnachtspredigten stark auf die Sorgen von Kindern und Jugendlichen eingegangen. Deren Verletzungen in der Pandemie müssten wahrgenommen werden, sagte der evangelische Landesbischof Bedford-Strohm. Bambergs Erzbischof Schick bezeichnete Weihnachten als - so wörtlich - "therapeutisches Fest", bei dem die Kinder im Mittelpunkt stünden. Inzwischen sei bekannt, dass viele einsam geworden seien. Der Münchner Kardinal Marx nannte die Weihnachtsfeiern ein Zeugnis der Hoffnung. Unterdessen hat der Augsburger Bischof Meier zu mehr Meinungsvielfalt in innerkirchlichen Debatten aufgerufen. Mit Blick auf den laufenden Reformprozess sagte Meier, wer einen katholischen Dialog wolle, lasse die Verschiedenheit der Meinungen unverkrampft zu.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr