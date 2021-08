Bayerns Bevölkerung wächst weiter

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Bevölkerungzahl und das durchschnittliche Alter in Bayern nehmen zu. Wie aus dem neuen Demographie-Spiegel hervorgeht, den Innenminister Herrmann in München vorgestellt hat, wird das Durchschnittsalter der Bewohner bis 2033 auf 45,3 Jahre steigen. Momentan liegt es bei 43,9 Jahren. Nach der Prognose des Landesamts für Statistik wächst die Einwohnerzahl im selben Zeitraum auf fast 13,5 Millionen Menschen an - das sind 2,6 Prozent mehr als 2019.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2021 22:00 Uhr