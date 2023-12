Bayerns Behörden sind nach Bedrohungslage am Göppinger Weihnachtsmarkt wachsam

München: Nach der Drohung gegen einen Weihnachtsmarkt in Göppingen zeigen sich die Sicherheitsbehörden in Bayern wachsam. Polizei und Verfassungsschutz arbeiteten eng zusammen und stünden im Austausch mit den anderen Bundesländern, teilte das Innenministerium mit. Zurzeit gebe es aber keine Hinweise auf eine Gefährungslage. Es gebe keinen Grund, auf einen Christkindlmarktbesuch zu verzichten. Der Weihnachtsmarkt in Göppingen in Baden-Württemberg war gestern Abend wegen einer Bedrohungslage geräumt worden. Die Stadt sprach von einer Anschlagsdrohung. Heute war der Markt wieder geöffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 19:00 Uhr