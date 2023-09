Bayerns Bauminister Bernreiter sieht nach Baugipfel noch "viel Luft nach oben"

München: Bayerns Bauminister Bernreiter hat die Ergebnisse des gestrigen Wohnugsbaugipfels im Kanzleramt als kleine Schritte in die richtige Richtung kommentiert. Diese ließen aber noch viel Luft nach oben, heißt es in einer Mitteilung Bernreiters. Das 14-Punkte-Papier klinge in Ansätzen ganz brauchbar und enthalte auch einige Ansätze, die die bayerische Staatsregierung schon länger fordere. Wenn man aber genauer hinschaue, offenbare sich ein halbherziger Ansatz. So kritisiert Bernreiter, dass die sehnlichst erwartete degressive Abschreibung von Wohnraum wieder zeitlich nur begrenzt sei. Außerdem brauche es gerade für Ballungsräume eine Sonderabschreibung auch für Grundstückskosten. Zufrieden zeigt sich der zentrale Immobilien-Ausschuss, der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft. Präsident Mattner sagte im BR24-Interview, positiv sei etwa, dass der Energiestandard EH40 ausgesetzt werde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 07:00 Uhr