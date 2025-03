Bayerns Bauernpräsident Felßner verzichtet auf Amt des Bundesagrarministers

Felßner zieht zurück: Der Wunschkandidat von CSU-Chef Söder für das Amt des Bundesagrarministers, Bayerns Bauernpräsident Felßner, verzichtet - das hat der CSU-Politiker überraschend in einer persönlichen Erklärung in München mitgeteilt. Söder hatte Felßner schon zum Wahlkampfauftakt im November im als CSU-Wunschkandidaten präsentiert. Daraufhin gab es breite Proteste von Umwelt- und Tierschützern gegen Felßners mögliche Kür. Die Organisation Campact und das Umweltinstitut München starteten jeweils Online-Petitionen: Felßner vertrete einseitig die Interessen der Agrarindustrie, er wolle Klimaschutzmaßnahmen abschaffen, sei ein Umweltsünder und leugne die Gefährdung der Artenvielfalt durch Pestizide, so die Vorwürfe. Nach einer Protestaktion auf Felßners Hof gestern ermittelt inzwischen die Polizei wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch. CSU-Chef Söder bedauerte auf einer Pressekonferenz Felßners Rückzug und übte in einem scharfe Kritik an den Aktivisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 16:00 Uhr