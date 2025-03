Bayerns Bauernpräsident Felßner verzichtet auf Amt des Bundesagrarministers

Bayerischer Bauernpräsident Felßner will doch keinen Kabinettsposten in Berlin: In einer Presse-Erklärung begründet er seinen Verzicht mit Protesten von Tierschutz-Aktivisten, die gestern auf seinem Bauernhof gegen seine Nominierung protestiert hatten. Er sei nicht bereit, eine Gefährdung seiner Familie in Kauf zu nehmen. Felßner war von der CSU in der künftigen Bundesregierung als Landwirtschaftsminister vorgesehen. Parteichef Söder hatte ihn schon im November für quasi gesetzt erklärt.

