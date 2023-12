Bayerns Basketballer kassieren Niederlage gegen Monaco

Zum Sport: In der Basketball-Euroleague hat der FC Bayern den Sprung unter die ersten Zehn verpasst. Die Münchner kassierten im 16. Spiel die neunte Niederlage. Gegen den AS Monaco hieß es am Ende 80:91. Und beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio ist der Münchner Linus Straßer als bester Deutscher auf Platz neun gekommen. Es siegte der Österreicher Marco Schwarz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.12.2023 01:00 Uhr