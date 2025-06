Bayerns Basketballer im Bundesliga-Finale

Die Basketballer des FC Bayern stehen im Finale der Bundesliga-Playoffs: Sie setzten sich am Abend in Heidelberg mit 94:82 durch und gewannen damit die Best-of-five-Serie mit 3:1. Wer am Sonntag gegen die Bayern im Finale antritt, entscheidet sich morgen. Dann steht fest, ob es Würzburg oder Ulm in die letzte Runde geschafft hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 04:00 Uhr