BayernHeim verfehlt Ziel von 10.000 neuen Wohnungen offenbar deutlich

Das Wetter: starker Schneefall an den Alpen, sonst unbeständig und windig

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es stark bewölkt und stürmisch bei 1 bis 5 Grad. In weiten Teilen schneit es, vor allem an den Alpen und im Alpenvorland kräftig und anhaltend. Der Deutsche Wetterdienst hat für diese Gebiete eine Unwetterwarnung ausgegeben. Bis Dienstagabend wird hier mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee gerechnet. In den Allgäuer Alpen in den kommenden Tagen sogar mit bis zu einem Meter. Morgen bleibt es unbeständig, erst am Mittwoch lockert es wieder etwas auf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 07:00 Uhr