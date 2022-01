BayernHeim verfehlt Ziel von 10.000 neuen Wohnungen offenbar deutlich

Führende SPD-Politiker beraten über Ukraine-Krise

Berlin: SPD-Chef Klingbeil bleibt trotz internationaler Kritik beim Nein seiner Partei zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Im ZDF sagte er, diese seien ein völlig falsches Signal. Am Nachmittag wollen Spitzenpolitiker der SPD über den Ukraine-Konflikt beraten. Dabei soll es vor allem um die Frage gehen, wie ein Krieg mitten in Europa abgewendet werden kann. Auch der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Nachmittag in einer öffentlichen Sitzung mit der Krise. Beantragt wurde das Treffen von den USA, die den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine als bedrohlich bezeichneten. Derweil rief der künftige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Heusgen die EU und die Nato-Staaten zu Zusammenhalt auf. Geschlossenheit sei ein starkes Mittel, um Russland zu beeindrucken, erklärte er der "Rheinischen Post".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 06:00 Uhr