Bayernheim verfehlt Wohnungsbau-Ziele

Wegen Post-Warnstreiks bleibt jeder elfte Brief liegen

Frankfurt am Main: Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Warnstreiks im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post fort. Ein Sprecher nannte die Beteiligung der Beschäftigten schon am Vormittag "gut". Verdi hat im Tarifkonflikt bundesweit zur Abeits-Niederlegung in vielen Paket- und Briefzentren und bei der Zustellung aufgerufen. Das Unternehmen teilte mit, etwas mehr als ein Drittel der Anwesenden seien dem Streikaufruf gefolgt. Gegen Mittag hieß von Seiten der Post, gemessen an einem durchschnittlichen Tag seien rund 20 Prozent der Pakete und rund neun Prozent der Briefsendungen liegengeblieben. - Verdi fordert angesichts der hohen Inflation 15 Prozent mehr Lohn. Die Post wertet das als "realitätsfern". Ein Angebot haben die Arbeitgeber für die nächste Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar angekündigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2023 14:00 Uhr