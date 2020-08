Bayernfonds kann ab sofort in Anspruch genommen werden

Ministerpräsident Söder will einheitliche Corona-Regelungen

München: Bayerns Ministerpräsident Söder fordert vor der Videoschalte der Bundesländer mit Kanzlerin Merkel am Donnerstag einheitliche Regelungen zur Maskenpflicht und zu Bußgeldern bei Verstößen. Außerdem will Söder bei den Beratungen darüber reden, ob eine Obergrenze für Teilnehmer einer Privatveranstaltung festgelegt werden muss. Weiteren Lockerungen der Corona-Regeln erteilte er in einem vorab verbreiteten Deutschlandfunk-Interview eine Absage. In der bayernweiten Statistik zu den meisten Neuinfizierten ist der Landkreis Ebersberg unterdessen Spitzenreiter. Dort ist der Warnwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen fast erreicht. Ebenfalls vergleichsweise hohe Fallzahlen haben Rosenheim, Ingolstadt und München.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 17:00 Uhr