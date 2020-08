Bayern zweitkühlstes und niederschlagreichstes Bundesland in diesem Sommer

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern ist in diesem Sommer das niederschlagsreichste und zweitkühlste Bundesland gewesen. Die Niederschlagsmenge im Freistaat lag 120 Liter pro Quadratmeter über dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus den Daten des deutschen Wetterdienstes hervor. Die Durchschnittstemperatur lag demnach bei 17,5 Grad. Nur in Schleswig-Holstein war es um 0,1 Grad im Schnitt kühler. Der Sommer in Bayern sei von Starkregengewittern und Dauerniederschlägen geprägt gewesen. Den höchsten Tagesniederschlag verzeichneten die Meteorologen am 4. August im oberbayerischen Aschau-Innerkoy am Chiemsee. Dort fielen innerhalb von 24 Stunden über 152 Liter pro Quadratmeter.

