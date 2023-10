Bayern zieht nach einem halben Jahr Deutschlandticket eine eher positive Bilanz

München: Ein halbes Jahr nach dem Start des Deutschlandtickets fällt die Bilanz in Bayern gemischt aus. Wie der Münchner Verkehrsverbund mitteilt, fehlen durch das Ticket Einnahmen "im mittleren dreistelligen Millionenbereich". Dem stehen Mehreinnahmen durch zusätzliche Verkäufe "im unteren einstelligen Millionenbereich" gegenüber - unter dem Strich macht das also wohl mehrere Hundert Millionen Euro weniger. Der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg spricht von Mindereinnahmen von gut 18 Millionen Euro zwischen Mai und August - zieht aber eine, wie es hieß, "sehr positive" Bilanz zum Deutschlandticket. Verkehrsminister Bernreiter kritisiert schon länger, dass sich der Bund ab dem kommenden Jahr nicht an Mehrkosten beteiligen will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 10:00 Uhr