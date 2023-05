Bayern zieht gegen Bundestags-Wahlrechtsreform vor Gericht

Kurzmeldung ein/ausklappen Lauterbach wirbt auf Ärztetag für seine Krankenhausreform

Essen: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat zum Auftakt des Ärztetages seine Pläne für eine Reform der Krankenhausfinanzierung verteidigt. Es gehe um eine Reform, die das deutsche Gesundheitswesen dringend brauche, so der SPD-Politiker. Er will erreichen, dass Kliniken nicht mehr vorrangig nach ökonomischen Aspekten entscheiden. Zudem soll das Kliniknetz in drei Versorgungsstufen eingeteilt werden - von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Stufe mit weiteren Angeboten bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken. NRW-Gesundheitsminister Laumann äußerte sich kompromissbereit. Der CDU-Politiker sagte, man müsse gemeinsam eine Lösung finden, damit Qualität und Erreichbarkeit des Gesundheitssystems in allen Regionen sichergestellt sei. - Ärztepräsident Reinhardt verlangte unterdessen eine ausgereifte Technik, damit es mit der Digitalisierung in den Arztpraxen vorwärts gehe.

