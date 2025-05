Bayern zieht ein Jahr nach dem Hochwasser Fluthilfebilanz

München: Ein Jahr nach dem zerstörerischen Hochwasser in Süddeutschland hat die bayerische Staatsregierung Bilanz ihrer Fluthilfen gezogen. Bisher wurden gut 60 Millionen Euro an Hilfsgeldern ausgezahlt. Der größte Teil entfiel auf Privathaushalte - laut Finanzminister Füracker gut 36 Millionen Euro. An Bauern, Gartenbaubetriebe und Berufsfischer wurden knapp 22 Millionen Euro ausbezahlt. Noch immer sind aber nicht alle Anträge abgearbeitet. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums muss etwa noch über rund 130 Gesuche von Unternehmern und Freiberuflern entschieden werden. Das Soforthilfe-Programm der Staatsregierung umfasst bis zu 200 Millionen Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 07:00 Uhr