Bayern ziehen dem BVB davon

Seit Mitternacht sind die meisten Corona-Auflagen Geschichte

Berlin: Trotz hoher Ansteckungsraten entfallen heute die meisten Corona-Beschränkungen. Nach dem geänderten bundesweiten Infektionsschutzgesetz sind in fast allen Ländern nur noch wenige allgemeine Vorgaben möglich. Dies sind etwa Maskenpflichten in Praxen, Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie Tests an Schulen. Zusätzliche Auflagen gelten jetzt nur noch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. FDP-Vize Kubicki sieht darin einen "wichtigen und erfreulichen Schritt in Richtung Normalität". Deutschland vollziehe das nach, was auch in den europäischen Nachbarländern zum Teil schon seit längerem umsetzt wird, so Kubicki. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner will auch nach Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen kostenlose Impfmöglichkeiten und Testangebote beibehalten. Der "Bild am Sonntag" sagte er, die Pandemie sei nicht überwunden. Deshalb werde er als Finanzminister dafür sorgen, dass es weiterhin kostenlose Angebote gibt. Empfindliche Freiheitseinschränkungen im ganzen Land seien jedoch nicht mehr verhältnismäßig, da gegenwärtig keine Überlastung des Gesundheitssystems drohe, so Lindner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 01:00 Uhr