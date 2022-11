Bayern zeigen sich unzufrieden mit ÖPNV-Anbindung

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: in der Nacht gebietsweise Regen bei 5 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt und regnerisch. Auch in der Nacht wolkig und etwas Regen, zum Morgen hin in Franken neblig. Abkühlung auf 5 bis 1 Grad. Morgen meist bewölkt, von den Alpen bis nach Niederbayern zunächst etwas Regen, am Nachmittag in Schwaben gebietsweise freundlich. Am Sonntag teils neblig-trüb oder bewölkt, teils freundlich; an den Alpen und im Bayerischen Wald oft sonnig. Tiefstwerte 4 bis minus 5, Höchstwerte 2 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 17:00 Uhr