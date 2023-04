Bayern zählt aktuell rund 2.600 Rechtsextremisten

Meldungsarchiv - 24.04.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die Zahl der Rechtsextremisten in Bayern ist weiter auf einem hohen Niveau. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor, den Innenminister Herrmann am Mittag vorgestellt hat. Insgesamt werden knapp 2.600 Personen als Szene-Angehörige betrachtet, mehr als 50 Prozent von ihnen sind auch als Internetaktivisten auffällig geworden. Dagegen sank die Zahl der rechtsextremen Straftaten im Freistaat um mehr als die Hälfte auf 787. Herrmann wies jedoch darauf hin, dass es neben den festgehaltenen rechtsextremistischen Straftaten auch viele Fälle gebe, bei denen eine politische Motivation nicht eindeutig nachweisbar sei. Nach Angaben der Verfassungsschützer verstärkt die rechte Szene zudem ihre Agitation gegen Migranten. Sie versucht insbesondere Proteste von Bürgern gegen die Unterbringung von Asylbewerbern zu beeinflussen, so Herrmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2023 13:00 Uhr