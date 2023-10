Bayern will "Verfassungsviertelstunde" an allen Schulen einführen

München: Inhaltlich haben sich CSU und Freie Wähler auf rund 70 Projekte geeinigt - der neue Koalitionsvertrag umfasst fast 90 Seiten. Zu den Hauptthemen gehört der Bereich Bildung und Schule: Geplant sind unter anderem 180.000 neue Kita-Plätze. Zudem soll es an den Schulen in den kommenden fünf Jahren rund 9.000 neue Plan-Stellen geben. Bayern will außerdem eine sogenannte Verfassungsviertelstunde einführen: Jede Woche sollen Kinder und Jugendliche sich 15 Minuten in der Woche mit Inhalten aus dem Grundgesetz oder der bayerischen Verfassung auseinandersetzen. Im Freistaat sind zudem 2.000 weitere Polizeistellen geplant. Außerdem wird das Moratorium für die dritte Startbahn am Flughafen München verlängert: Die Planungen für den Bau einer zusätzlichen Piste sollen nicht weiterverfolgt werden, heißt es im Koalitionsvertrag.

