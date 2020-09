Bayern will Test-Stationen an Autobahnen erstmal beibehalten

Nachrichtenarchiv - 29.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der gestiegenen Fallzahlen erwägt die Staatsregierung, die drei Corona-Testzentren an den Autobahnen sowie die an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg vorerst beizubehalten. Eigentlich sollten sie ab morgen abgebaut werden. Ein Ministeriumssprecher verwies gegenüber dem BR auf das aktuelle Infektionsgeschehen in grenznahen Regionen in Österreich und Tschechien. Zudem seien die vor einem Monat beschlossenen neuen Quarantäneregeln des Bundes für Rückkehrer aus Risikogebieten noch nicht veröffentlicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2020 09:00 Uhr