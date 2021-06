Bayern will strenge Kontrollen für Reiserückkehrer

Nachrichtenarchiv - 27.06.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek will aus dem Ausland zurückkehrende Urlauber an den Grenzen engmaschig auf Impfausweise und negative Corona-Tests kontrollieren lassen. Das sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag" mit Blick auf die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Corona-Virus. Im Gegensatz zum letzen Sommer seien in ganz Deutschland flächendeckende Testsysteme aufgebaut. Entscheidend sei, dass vor der Einreise getestet werde und die Testnachweise an Grenzen und Flughäfen nicht nur stichprobenartig überprüft würden, so Holetschek. Bayern und die anderen Länder seien mit dem Bund in enger Abstimmung, um engmaschige Kontrollen während der Reisezeit sicherzustellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.06.2021 03:00 Uhr