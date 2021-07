Bayern will Stiko-Empfehlung schnell umsetzen

Umstrittene Impfaktion von Hotelmitarbeitern ist kein Einzelfall

München: Die umstrittene Impfaktion italienischer Hotelmitarbeiter könnte kein Einzelfall gewesen sein. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg heute bekanntgegeben hat, betreffen die Ermittlungen nun eine weitere Impfaktion. Im Zusammenhang mit dieser sind gestern in Köln eine Arztpraxis und Apotheke durchsucht worden. Zunächst hatte die "Kölnische Rundschau" über die Razzia in Köln berichtet. Im Mai waren rund 120 Mitarbeiter eines italienischen Urlaubs-Ressorts nach München gereist, um am Flughafen geimpft zu werden. Der Fall hatte in Italien und Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Die zweite Impfaktion soll eine Woche später ebenfalls am Münchner Flughafen stattgefunden haben. Der verdächtigte Arzt kommt aus Köln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2021 17:00 Uhr