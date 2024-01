Bayern will Sterbebegleitung auch zu Hause fördern

München: Das bayerische Gesundheitsministerium will sich beim Einsatz für Schwerstkranke und Sterbende breiter aufstellen. Wie das Ministerium heute mitteilte, soll es Förderung in Zukunft nicht nur für Palliativstationen und Hospize geben, sondern auch für Angebote zu Hause und im Pflegeheim. Sterben und Tod müssen nach den Worten von Gesundheitsministerin Gerlach einen Platz im Leben haben. In Bayern stehen aktuell insgesamt 24 Hospize für Erwachsene mit gut 260 stationären Plätzen sowie zwei teilstationäre Tageshospize zur Verfügung. Zudem gibt es insgesamt vier Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 13:00 Uhr