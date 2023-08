München: Bayern will stärker gegen Jugendkriminalität vorgehen. Justizminister Eisenreich stellt am Vormittag zusammen mit der Münchner Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Plan vor. Der soll sich vor allem gegen Intensivtäter richten. Laut Eisenreich wird der Großteil schwerer Taten vorwiegend durch eine kleine Gruppe verübt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums München ist Zahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren im vergangenen Jahr in der bayerischen Landeshauptstadt im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf mehr als 8.500 gestiegen. Sie liegt allerdings immer noch um 4 Prozent unter der Zahl aus dem Vor-Corona-Jahr 2019.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2023 10:00 Uhr