Bayern will schon am 1. April mit Impfungen in Praxen beginnen

12.03.2021 14:00 Uhr

München: Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek will, dass im Freistaat schon in zwei Wochen auch in Hausarztpraxen gegen das Corona-Virus geimpft wird. Holetschek sagte dem BR, wenn der Bund liefere wie zugesagt, werde man ab 1. April Impfstoff in die Praxen geben. Geplant sei ein "Impfbündnis" mit Ärzten, lokalen Impfzentren und Apotheken als Logistikpartner. Noch am Mittwoch hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, mit den Corona-Impfungen in den Praxen frühestens Mitte April zu beginnen. Holetschek ist derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 14:00 Uhr