Bayern will Schneekanonen und Skigebiete weiter fördern

München: Bayern wird nach den Worten von Wirtschaftsminister Aiwanger auch in Zukunft Skigebiete und Schneekanonen fördern. In der BR-Sendung "Jetzt red I" sagte Aiwanger, es wäre ein "grandioser Fehler", diese Unterstützung zu kürzen oder abzuschaffen. Bisher übernimmt Bayern beim Bau von Liften und Schneekanonen gut ein Drittel der Kosten. Wenn man die eigenen Skigebiete im Stich lasse, führen die Menschen halt ins Ausland, betonte der Chef der Freien Wähler. Der Bund Naturschutz hielt dagegen: Dessen Landesvorsitzender Mergner sagte, die Klimakrise werde in den Alpen besonders sichtbar. Deshalb müsse man Energie sparen und andere Tourismus-Angebote entwickeln.

