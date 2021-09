Bayern will Regeln im Kulturbereich lockern

Kultusminister kündigt Impfangebote an Schulen an

München: An den bayerischen Schulen wird es umfassende Impfangebote für alle 12- bis 17-Jährigen geben. Das kündigte Kultusminister Piazolo nach einer Kabinettssitzung an. Diese Impfangebote sind nach seinen Worten wichtig, um möglichst viel Präsenzunterricht durchführen zu können, was er als oberstes Ziel für das neue Schuljahr ausgab. Laut Piazolo soll es an den Schulen wieder so normal wie möglich zugehen - einschließlich Klassenfahrten und Aufenthalten in Schullandheimen. Auch bei der heutigen Einschulung der Erstklässler konnten demnach viele Eltern und Geschwister dabei sein. Für die Grundschüler gibt es Piazolo zufolge ab nächster Woche dreimal die Woche einen PCR-Pooltest, in den alle Eltern aber zuerst noch einwilligen müssen. Getestet werden sollen auf diese Weise 500.000 Schüler in 25.000 Klassen. Dazu gibt es auch einen kindgerechten Film der Augsburger Puppenkiste.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2021 14:00 Uhr