Bayern will Radwege ausbauen

München: Für den Ausbau des Fahrradverkehrs will der Freistaat in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro ausgeben. Das kündigte die bayerische Verkehrsministerin Schreyer im (BR-)Interview mit der Bayern2 Radiowelt an. Ziel der Staatsregierung ist es, dass bis 2025 in Bayern 20 Prozent aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Landesweit liegt der Radverkehrsanteil derzeit bei elf Prozent. Durch den Bau neuer Radwege an Bundes- und Staatsstraßen soll auch die Unfallgefahr sinken, so Schreyer. Mit Blick auf temporäre Radwege, so genannter Popup-Radwege, zeigte sie sich skeptisch, insbesondere nachdem in Berlin ein Radfahrer auf einem solchen Radweg ums Leben gekommen ist. Schreyer sagte, Popup-Radwege seien nicht der Weisheit letzter Schluss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 08:00 Uhr