Bayern will nach Boosterung auf Testpflicht verzichten

Britischer Musiker John Miles stirbt mit 72 Jahren

London: Der britische Musiker John Miles ist tot. Nach Angaben seines Managements starb er nach kurzer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Bekannt geworden war der Gitarrist, Keyboarder und Komponist vor allem mit dem Song "Music", der 1976 mit der bekannten Textzeile "Music was my first love. And it will be my last" zum Hit wurde. Später begleitete Miles unter anderen Tina Turner und Joe Cocker auf ihren Tourneen. Bis 1985 veröffentlichte er regelmäßig neue Alben, das letzte 1999.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 18:00 Uhr