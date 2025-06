Bayern will Mehrkosten beim Deutschlandticket auf Bund abwälzen

Bayern will fürs Deutschlandticket nicht mehr zahlen: Der Freistaat hat den Bund aufgefordert, die künftig anfallenden Mehrkosten zu übernehmen. Von Verkehrsminister Bernreiter heißt es, die Bundesländer könnten nicht mehr Geld aufbringen als bisher schon - also insgesamt 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Der CSU-Politiker ist gerade Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz - und stellt der Bundesregierung vor einem Treffen Ende nächster Woche eine Frist. Bis Ende Juli solle der Bund demnach einen Gesetzesentwurf vorlegen, um das Ticket im kommenden Jahr weiterführen zu können, heißt es in einem Schreiben Bernreiters an den Bundesminister. Die Ampel-Regierung hatte das vergünstige Monatsabo vor zwei Jahren eingeführt. Es ist in ganz Deutschland im Regionalverkehr gültig und kostet inzwischen 58 Euro im Monat.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.06.2025 10:45 Uhr