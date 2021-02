Bayern will mehr Ausnahmen für Pendler bei Grenzkontrollen

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bei den Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol, die seit Mitternacht gelten, will Bayern mehr Ausnahmen für Pendler zulassen. Der Freistaat hat dazu die Einreise-Quarantäne-Verordnung angepasst. Demnach soll es Ausnahmen für Grenzgänger geben, wenn deren Tätigkeit unabdingbar für betriebliche Abläufe ist und dies durch den Arbeitgeber oder Dienstherrn bescheinigt wird. Bisher sollte es nur für medizinisches Personal Ausnahmen geben. Für alle Einreisenden gilt die Pflicht, einen negativen Coronatest vorzulegen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Zudem müssen sie sich digital anmelden. - Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", er rechne mit Verzögerungen. Durch die Kontrollen könne es hier und da zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei werde den Verkehr nicht einfach durchwinken. Es sei aber besprochen, dass die Kontrollen der Lage angepasst durchgeführt würden, um größere Rückstaus zu vermeiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 23:00 Uhr