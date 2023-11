Bayern will Kosten für Münchner Konzerthaus niedriger halten

München: Mit Blick auf das geplante neue Konzerthaus in München will Bayerns Kunstminister Blume den Kostenrahmen deutlich kleiner halten. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er wörtlich: "Ich möchte, dass aus einem Milliarden- ein Millionen-Projekt wird." Statt auf ein Konzerthaus solle man eher auf einen Konzertsaal setzen. Die letzte Kostenschätzung beläuft sich laut Blume auf rund 1,3 Milliarden Euro. In diesen Zeiten von Krieg, Umbruch und Unsicherheit laute für ihn aber die Devise: abspecken. Auch Ministerpräsident Söder hatte bereits Bedenken geäußert. - Der Freistaat plant das Konzerthaus, das vor allem Spielstätte des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks werden soll.

