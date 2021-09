Bayern will keine Gendersternchen in staatlichen Texten

Jury gibt sechs Finalisten für Deutschen Buchpreis bekannt

Frankfurt am Main: Die Jury für den Deutschen Buchpreis hat bekanntgegeben, welche sechs Romane in der Endrunde stehen. Demnach kommen für den mit 25.000 Euro dotierten Preis die Bücher von drei Frauen und drei Männern in Frage. Nominiert sind Monika Helfer mit "Vati", Mithu Sanyal mit "Identitti" und Antje Ravik Strubel mit "Blaue Frau". Die drei Männer sind Norbert Gstrein mit "Der zweite Jakob", Christian Kracht mit "Eurothrash" und Thomas Kunst mit "Zandschower Klinken". Zur Begründung hieß es von den Preisrichtern, die nominierten Titel zeigten den stilistischen, formalen und thematischen Reichtum der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Der Deutsche Buchpreis wird am 18. Oktober verliehen - im vergangenen Jahr ging er an Anne Weber und ihr Heldinnenepos "Annette".

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.09.2021 11:45 Uhr