Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst aussetzen

07.02.2022 14:15 Uhr

München: Bayern will die für Mitte März geplante einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in der Pflege vorerst nicht umsetzen. Ministerpräsident Söder sagte, er sei für "großzügigste Übergangsregelungen". Das laufe de facto auf ein Aussetzen des Vollzugs hinaus. Zudem kündigte Söder Lockerungen der bestehenden Corona-Maßnahmen an. Trotz hoher Zahl an Neuinfektionen drohe in den Krankenhäusern keine Überforderung. Deshalb müsse eine "sanfte und kontrollierte Öffnung" vorangebracht werden. So soll künftig bei körpernahen Dienstleistungen, etwa beim Friseur, die 3G-Regel ausreichen. Zu Großveranstaltungen sollen wieder bis zu 15.000 Zuschauer zugelassen werden. In Kulturbetrieben wird den Plänen zufolge die zulässige Auslastung von 50 auf 75 Prozent heraufgesetzt. In beiden Bereichen soll die 2G-Regel und die FFP2-Maskenpflicht weiter gelten. In der Gastronomie soll die Corona-Sperrstunde aufgehoben werden. Bislang müssen die Betriebe um 22 Uhr schließen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.02.2022 14:15 Uhr