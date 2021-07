Bayern will härtere Strafen für Cyber-Kriminelle

Nachrichtenarchiv - 12.07.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Justizminister Eisenreich hat härtere Strafen für Cyberkriminelle gefordert. Der CSU-Politiker sagte mit Blick auf den Hackerangriff auf den mitteldeutschen Landkreis Anhalt-Bitterfeld, man müsse potenzielle Täter in Zukunft abschrecken. Dafür müsse das mögliche Strafmaß bei Angriffen auf IT-Systeme kritischer Infrastruktur-Einrichtungen wie zum Beispiel Kliniken deutlich erhöht werden. Bislang liegt die Obergrenze Eisenreich zufolge bei drei Jahren. Er forderte von der Bundesregierung entsprechende Gesetzesänderungen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte zuvor den ersten Cyber-Katastrophenfall in Deutschland ausgelöst, um Hilfe von Computerexperten des Bundes zu bekommen. Kriminelle hatten das Computersystem der Verwaltung des Landkreises in Sachsen-Anhalt Anfang Juli attackiert und weitgehend lahmgelegt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 21:00 Uhr