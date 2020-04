Bayern will Gottesdienste unter Auflagen erlauben

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern sollen öffentliche Gottesdienste aller Religionen ab 4. Mai unter Auflagen wieder möglich sein. Das teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann am Rande einer Landtagssitzung mit. Geplant ist demnach, dass die Zeremonien nicht länger als eine Stunde dauern dürfen, alle Teilnehmer eine Mund- und Nasenbedeckung tragen sowie zwei Meter Abstand zueinander halten müssen. Für Andachten im Freien ist eine Abstandsregel von 1,5 Metern und eine Teilnehmerzahl von maximal 50 vorgesehen. Die Auflagen dazu soll das Kabinett am kommenden Dienstag beschließen. Zuvor hatte der Landtag mit den Stimmen von CSU und Freien Wählern einen zweiten Nachtragshaushalt in der Corona-Krise verabschiedet. Er erlaubt der Staatsregierung weitere Schulden in Höhe von zehn Milliarden Euro. Außerdem wird ein 20 Milliarden Euro umfassender Bayern-Fonds zum Schutz von Unternehmen eingerichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 17:00 Uhr