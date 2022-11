Bayern will Ex-Landrat Kreidl die Pension streichen

Bundesrat schickt Bürgergeld-Gesetz in den Vermittlungsausschuss

Berlin: Das Gesetz zur Einführung eines Bürgergelds muss im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat neu ausgehandelt werden. Die Unions-geführten Länder haben in der Länderkammer wie angekündigt dem Gesetzestext der Ampelkoalition nicht zugestimmt. Für die bayerische Staatsregierung erklärte Bundesratsminister Florian Herrmann, es sei das falsche Gesetz zur falschen Zeit. SPD, Grüne und FDP wollten einen kompletten Systemwechsel vom Prinzip "fördern und fordern". Herrmann sagte, das Bürgergeld-Gesetz schaffe Anreize, angebotene Arbeit nicht anzunehmen - und das in Zeiten des Fachkräftemangels. Bundesarbeitsminister Heil verteidigte das Bürgergeld. Es gehe darum, Menschen, die in existenzielle Not geraten sind, verlässlich und unbürokratischer abzusichern. Außerdem wolle man Menschen aus der Bedürftigkeit raus in ein selbstbestimmtes Leben führen. - Zuvor hatte die Länderkammer der Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden zugestimmt. Die Kosten für die Abschlagszahlung im Dezember werden vom Bund übernommen. Wann die Gaspreis-Bremse kommt, ist noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2022 13:00 Uhr