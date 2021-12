Bayern will entgegen Ampel-Ansage an Ankerzentren festhalten

Montgomery: Fehlende Zahlen zu Corona sind "mehr als peinlich"

Berlin: Der Chef des Weltärztebunds, Montgomery, hält es für "mehr als peinlich", dass Deutschland über die Feiertage keine validen Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie hat. Im Deutschlandfunk sagte er am Morgen, wir haben in Deutschland nach wie vor ein riesiges Digitalisierungsproblem. Dass es über die Feiertage keine vernünftigen Zahlen gebe, liege auch am Föderalismus, an unterschiedlichen Meldesystemen in den einzelnen Bundesländern. Hier hätte man in den letzten eineinhalb Jahren wirklich mehr machen können, so Montgomery.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2021 11:00 Uhr