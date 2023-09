Bayern will eine Arzneimittelallianz mit drei weiteren Ländern

München: Angesichts drohender Engpässe will Bayern mit drei weiteren Ländern über eine Arzneimittelallianz beraten. Gesundheitsminister Holetschek kündigte eine "Südschienenkonferenz" in München an. Eingeladen seien die Gesundheits- und Wirtschaftsminister von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Laut Holetschek droht die Bundesregierung, ein wichtiges Zeitfenster für die Arzneimittelversorgung diesen Winter zu verschlafen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte den Verband des Pharmagroßhandels bereits wegen möglicher neuer Engpässe bei Kindermedikamenten in der Erkältungssaison um verstärkte Vorsorge gebeten. Außerdem reagierte die Bundesregierung etwa mit einem Gesetz, das eine Vorratshaltung für vielgenutzte Arzneimittel zur Pflicht macht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 15:45 Uhr