Bayern will Digitalisierung von Schulen beschleunigen

Zollamt findet bei Fahrzeugkontrolle 40.000 Zigaretten

Nürnberg: Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 nahe Leinburg haben Zollbeamte 40.000 Zigaretten in Koffern und Taschen gefunden. Die 26 und 27 Jahre alten Männer in dem Fahrzeug gaben an, die Gepäckstücke für Freunde nach Großbritannien zu transportieren, so das Hauptzollamt Nürnberg. Die beiden Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, gegen sie wird wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2020 16:00 Uhr