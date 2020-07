Bayern will Digitalisierung von Schule und Unterricht beschleunigen

Nachrichtenarchiv - 23.07.2020 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Staatsregierung will die Digitalisierung an bayerischen Schulen voranbringen. Dafür plant der Freistaat zusätzliche Investitionen in Höhe von bis zu einer halben Milliarde Euro bis 2024. Das haben Ministerpräsident Söder und Kultusminister Piazolo nach einem Schul-Gipfel angekündigt. Insgesamt sind Ausgaben von rund zwei Milliarden Euro geplant. 900 Millionen davon übernimmt der Bund. Dafür sollen unter anderem ein neues Rechenzentrum, eine Schul-Videoplattform und eine sogenannte "Bayern-Cloud" entstehen. Söder sagte, man wolle in der Schule in Bayern den - so wörtlich: "Digital-Turbo" einlegen. Die Lehrerverbände begrüßten die Entscheidung und sprachen von einem wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Die Opposition forderte dagegen insgesamt mehr Tempo.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.07.2020 22:15 Uhr