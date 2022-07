Bayern will das Radwegenetz weiter ausbauen

Sachsen und Brandenburg kämpfen gegen Waldbrände

Dresden: Die Lage in den Waldbrandgebieten Sachsens ist weiter äußerst kritisch. Nach wie vor ist das Feuer außer Kontrolle. Zur Unterstützung werden jetzt auch mehrere Löschhubschrauber der Bundeswehr eingesetzt. Gestern hatte das Feuer von Tschechien aus auf den Nationalpark Sächsische Schweiz übergegriffen. Touristen wurden aufgefordert, den Bereich zu meiden. Umweltminister Günther sagte, die aktuelle Waldbrandsaison sei verheerend. Und wörtlich: "Dieser Waldbrand ist eine Tragödie für die ganze Region." Auch in Brandenburg brennt es. Betroffen ist eine Fläche, die etwa so groß ist wie 1200 Fußballfelder. Am Mittag hat sich die Lage etwas entspannt. Zumindest konnten einige Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren.

