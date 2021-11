Bayern will Corona-Maßnahmen deutlich verschärfen

München: Bayern reagiert mit harten Gegenmaßnahmen auf die hohen Corona-Zahlen im Freistaat. Vom kommenden Mittwoch an dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit höchstens vier anderen Personen aus maximal einem anderen Haushalt treffen. Kinder unter 12 und vollständig Geimpfte werden nicht mitgezählt. Außerdem kündigte Söder an, alle Weihnachtsmärkte im Freistaat abzusagen. Ebenso sollen sämtliche Clubs, Diskotheken und Bars für die nächsten drei Wochen geschlossen bleiben. Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen nur noch in deutlich kleinerem Rahmen stattfinden. Außerdem müssen Besucher zusätzlich zu 2G einen negativen Schnelltest vorweisen. In Landkreisen mit einer Inzidenz über 1.000 werden weite Teile des öffentlichen Lebens heruntergefahren. Schulen und Kitas sollen aber auch dort offen bleiben. Das bayerische Kabinett will das neue Paket am Dienstag endgültig beschließen. Anschließend berät der Landtag darüber.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 16:00 Uhr