Bayern will Corona-Impfungen in Arztpraxen ab 1. April ermöglichen

Berlin: Gesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass der jetzt zugelassene Impfstoff von Johnson & Johnson frühestens Mitte April eintrifft. In den ARD-Tagesthemen verwies Spahn darauf, dass der Impfstoff in den USA abgefüllt wird. Doch die Behörden dort verhindern seit Monaten, dass Impfstoff exportiert wird. Spahn nannte dies problematisch und riet dringend, dass mehr Impfstoff in der Europäischen Union produziert wird. In Bayern beginnen die Hausärzte nach Angaben des Präsidenten des Landkreistages, Bernreiter, in drei Wochen mit den Impfungen. Bernreiter nannte in der "Passauer Neuen Presse" heute den ersten April als Start-Termin. Die Einbeziehung der niedergelassenen Ärzte sehe er dabei klar positiv. Die bayerischen Ärzteverbände hätten ihm übereinstimmend gesagt, dass etwa 8000 Praxen in Bayern mitmachen werden.

