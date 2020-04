Bayern will Corona-Fahrplan langsamer angehen

Nachrichtenarchiv - 15.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf Lockerungen für den Einzelhandel verständigt. Ab Montag dürfen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen, wenn sie die Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen können. Für Bayern könnten allerdings andere Vorgaben gelten. Ministerpräsident Söder machte deutlich, dass der Freistaat die Corona-Lockerungen vorsichtiger angehen will. Ladenbesitzer sollen die morgige Kabinettssitzung abwarten. Auch bei den Schulen will Söder einen Sonderweg einschlagen. Statt am 4. Mai soll der Schulbetrieb in Bayern erst eine Woche später wieder schrittweise anlaufen. Prüfungsvorbereitungen in Abschlussklassen können aber schon ab dem 27. April starten. Merkel und die Regierungschefs haben außerdem beschlossen, die Ausgangsbeschränkungen bis zum 3. Mai zu verlängern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.04.2020 21:45 Uhr