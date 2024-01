Bayern will Bundeswehr per Gesetz unterstützen

München: Bayern will die Bundeswehr künftig per Gesetz unterstützen. Einen entsprechenden Entwurf hat das Kabinett heute verabschiedet. Er sieht unter anderem vor, sogenannte Zivilklauseln zu verbieten - Universitäten und Hochschulen sollen ihre Forschung also nicht nur für die zivile Nutzung freigeben dürfen. Außerdem sollen im Zuge der politischen Bildung Presseoffiziere in staatlichen Schulen auftreten. Beim Bau von Kasernen sind Erleichterungen beim Denkmalschutz vorgesehen. Staatskanzleichef Herrmann sagte, so wolle Bayern die Bundeswehr bei der Bewältigung der Landes- und Bündnisverteidigung stärken und als Standort für die Streitkräfte und Wehrindustrie noch attraktiver werden. Die hochschulpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen, Osgyan, nannte die CSU dagegen eine "Verbotspartei", die die wissenschaftliche Freiheit mit Füßen trete und die bayerischen Hochschulen zu Militärforschung verpflichten wolle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.01.2024 18:45 Uhr