Bayern will Bündnis für schnelleres Impfen

Corona-Lage ist laut Spahn weiter angespannt

Berlin: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, hat dazu aufgerufen, die dritte Corona-Welle so flach wie möglich zu halten. In der wöchentlichen Pressekonferenz zur Pandemie-Lage appellierte Wieler an die Bürger, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Die Fallzahlen in Deutschland hätten sich seit einiger Zeit auf zu hohem Niveau eingependelt, so der RKI-Chef. Das Robert-Koch-Institut meldet rund 12.800 Neuinfektionen. Das sind über 2.200 mehr als am Freitag vor einer Woche. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn kündigte herausfordernde Wochen an. Das liegt laut Spahn auch daran, dass sich die Virus-Mutationen weiter ausbreiten. Als Erfolg vermeldete Spahn, dass die Impfkampagne deutlich an Dynamik gewinne. Mehr als sieben Prozent der Bevölkerung seien nun mindestens einmal geimpft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2021 12:00 Uhr