Bayern will Bezahlkarte für Asylbewerber streng reglementieren

München: Bayern will Bargeldzahlungen an Asylbewerber rascher und umfassender einschränken als andere Bundesländer. Der Freistaat werde Geldzahlungen früher als andere durch Sachleistungen mithilfe einer Bezahlkarte ersetzen, sagte Ministerpräsident Söder der "Bild am Sonntag". In einem Monat sei bereits ein Praxistest geplant. Ziel ist es Söder zufolge mit der Karte Online-Shopping, Glücksspiel und Überweisungen ins Ausland zu stoppen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.02.2024 03:00 Uhr