Bayern will bei Corona-Lockerungen behutsamer vorgehen

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern wird bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen nach Angaben von Ministerpräsident Söder langsamer vorgehen als andere Bundesländer. Konkret nannte er eine spätere Öffnung der Schulen. Während das Berliner Kompromisspapier den 4. Mai als Start des Schulbetriebs vorsieht, strebe Bayern den 11. Mai an, so Söder. Ein bayerischer Sonderweg zeichnet sich auch bei den Lockerungen für den Handel ab. Söder meldete bereits Zweifel daran an, ob er das Modell für eine Wiederöffnung von kleineren Läden bis zu eine Größe von 800 Quadratmetern ab kommendem Montag so übernehmen wolle. Am Vormittag berät die bayerische Staatsregierung über die einzelnen Beschlüsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 08:00 Uhr